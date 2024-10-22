طاهر النونو للعالم: الحركة استطاعت ترتيب أوراقها+فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية قال طاهر النونو: نقول للاحتلال سنسير على الطريق الذي رسمه السنوار و هنية.

وأشار إلى أن الاحتلال يطبق خطة الجنرالات في الشمال وينفذ عمليات الإبادة الجماعية وتدمير المستشفيات.

ووصف مايقوم به الاحتلال الإسرائيلي بالجريمة ضد الإنسانية، مشدداً بالقول: إن خطة الجنرالات لن تمر إلا على جثثنا.

وقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس: هناك 150 ألف إنسان أقسموا على البقاء على أرضهم.

وأكد قائلا: نوجه النداء لأحرار العالم للعمل لإنقاذ المحاصرين.

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