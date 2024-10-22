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طاهر النونو للعالم: الحركة استطاعت ترتيب أوراقها+فيديو

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية حماس طاهر النونو أن الحركة استطاعت ترتيب أوراقها بعد الاستهدافات التي قام الاحتلال الإسرائيلي بحق قيادات فيها.

العالم خاص بالعالم

وفي حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية قال طاهر النونو: نقول للاحتلال سنسير على الطريق الذي رسمه السنوار و هنية.

وأشار إلى أن الاحتلال يطبق خطة الجنرالات في الشمال وينفذ عمليات الإبادة الجماعية وتدمير المستشفيات.

ووصف مايقوم به الاحتلال الإسرائيلي بالجريمة ضد الإنسانية، مشدداً بالقول: إن خطة الجنرالات لن تمر إلا على جثثنا.

وقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس: هناك 150 ألف إنسان أقسموا على البقاء على أرضهم.

وأكد قائلا: نوجه النداء لأحرار العالم للعمل لإنقاذ المحاصرين.

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للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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