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مصادر فلسطينية: صفارات الانذار تدوي في المالكية بالجليل الغربي

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

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