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بوريل يدعو لتمكين مراقبين دوليين من الوصول شمال غزة

بوريل يدعو لتمكين مراقبين دوليين من الوصول شمال غزة
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إلى تمكين المراقبين الدوليين ووسائل الإعلام من الوصول إلى شمال غزة، واصفا الوضع هناك بـ"المرعب".

العالم - فلسطين المحتلة

جاء ذلك في منشور على حسابه على منصة "إكس"، حول الأوضاع الكارثية التي يعيشها سكان شمال قطاع غزة، في ظل استمرار عدوان الإبادة الذي يشنه كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بوريل: "لا يوجد أي مبرر للمعاناة الإنسانية الناجمة عن المجاعة والتشريد القسري الذي تسببت فيها يد الإنسان"، مجددا مطالبته "بوقف فوري لإطلاق النار لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، والمرور الآمن للنازحين".

كما أدان بوريل "الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق قد أعلن، أمس الاثنين، أن الكيان المحتل رفض طلبا قبل 4 أيام لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" للوصول إلى مخيم جباليا من "أجل مساعدة المدنيين العالقين تحت الأنقاض".

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