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اعلام الاحتلال:عدد الطائرات التي اطلقها سلاح الجو للبحث عن مسيرة واحدة عدد غير مسبوق ويظهر عدم استعداد القوة الجوية لمواجهة تهديد المسيرات

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

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