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مصادر فلسطينية: شهداء ومصابون بقصف مدفعي اسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

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