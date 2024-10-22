جيش الاحتلال يعجز عن إسقاط مسيرة لبنانية تتجول في سماء حيفا!

العالم _ الاحتلال

وقالت الإذاعة: "منذ 40 دقيقة تتواصل عملية البحث عن مسيرة تسللت من لبنان دون جدوى، وقد دوت صافرات الإنذار في أكثر من 50 موقعا في أعقاب نجاح مسيرتين بالتسلل دون اعتراضهما".

طائرة مسيرة للمقاومة تتجول في سماء مدينة حيفا، مع فشل الاحتلال باعتراضها.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر في جهاز الأمن الداخلي (شاباك) تأكيده تعطيل نظام الملاحة (جي بي إس) في تل أبيب الكبرى لدواع أمنية متعلقة بالمسيّرة التي تسللت من لبنان قبل نحو ساعة، ولم يعثر عليها الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

وأكدت الإذاعة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يعرف حتى اللحظة مكان تحليق المسيرة، ولم يتمكن من اعتراضها.