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الاحتلال يشن غارة على بلدة النبي شيت جنوب شرقي بعلبك في لبنان

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

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