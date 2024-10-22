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الأدميرال تنكسيري للإمارات:'لا تسمحوا للأعداء بإشعال النار في المنطقة'

الأدميرال تنكسيري للإمارات:'لا تسمحوا للأعداء بإشعال النار في المنطقة'
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد قائد القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري أن الجزر الثلاث تابعة لإيران منذ القدم وقلنا مرات عديدة أنها جزء من إيران.

العالم _ إيران

وقال الادميرال تنكسيري، في تصريح له اليوم الثلاثاء، على هامش مراسم تأبين الشهيد اللواء نيلفروشان، عن الجزر الايرانية الثلاث تنب بزرك وتنب كوجك وبو موسى: "الجزر الثلاث هي جزر إيرانية، وقد قلنا ذلك مرات عديدة، إنها جزء من إيران وهي تابعة لإيران منذ القدم. ويجب على الإماراتيين ألا يسمحوا للاعداء بأن يقولوا هذه الامور ويشعلوا النار في المنطقة."

وتابع: "بالطبع، الغربيون يسعون لاثارة الضجيج حول قضية الجزر، والآن حيث يقتلون المسلمين المظلومين في غزة ولبنان، فإن الغربيين بالتأكيد يبحثون عن ذريعة لتبرير وجودهم في المنطقة، وهذا هو السبب في إنهم يستخدمون الجزر كذريعة."

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