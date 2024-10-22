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مقتل جندي للإحتلال وإصابة 3 آخرين بقصف لحزب الله

مقتل جندي للإحتلال وإصابة 3 آخرين بقصف لحزب الله
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين جراء قصف لحزب الله على الحدود الفلسطينية اللبنانية.

العالم - الاحتلال

وقال جيش الاحتلال إن جنديًا قتل وأصيب 3 آخرين بجراح خطيرة جراء قصف حزب الله على إصبع الجليل قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأوردت قناة "كان" الإسرائيلية "تحت بند سمح بالنشر": مقتل الرقيب أول (احتياط) ساعر إلياد نفارسكي (27 عامًا). مشيرة إلى أنه جندي احتياطي في الكتيبة 508 تشكيل ‘أديريم’ (7338).

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الجندي سقط في القتال في معارك الجنوب اللبناني.

ومنذ مطلع شهر أكتوبر/ تشرين أول الجاري، ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 51 قتيلًا في مختلف جبهات القتال.

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