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متحدث جيش الإحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل نائب قائد الكتيبة 9308 في لواء ألون 228 في معركة بجنوب لبنان

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

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