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الصحة اللبنانية: 5 شهداء و21 إصابة بغارة إسرائيلية على كسار الزعتر بالنبطية جنوب لبنان

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

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