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الطيران الإسرائيلي يستهدف بلدة الناقورة في جنوب لبنان بـ 3 غارات

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

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