العالم – بانوراما

وخلال تقديمه التعازي باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار في مكتب الحركة بطهران انتقد بزشكيان بشدة تسليح الولايات المتحدة والدول الاوروبية لكيان الاحتلال ودفاعها عن جرائمه ضد الإنسانية وانتهاكه القوانين والحقوق التي تدعي ضرورة الالتزام بها.

من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن احتمال توسع رقعة الحرب وارد لتكون حربا شاملة في المنطقة مشددا على أن إيران لا تريد الحرب لكنها مستعدة لها وجاهزة لكل السيناريوهات وأنها سترد بالمثل على أي اعتداءات إسرائيلية.

وبهذا الشأن تستضيف هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" من طهران الباحث في العلاقات الدولية د. فرشيد باقريان، ومن بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي عدنان الكناني.. وتناقش معهما هذه الأسئلة:

- إيران تتوعد برد متناسب على أي عدوان للكيان الإسرائيلي.. كيف تقرأون هذا الموقف؟

- عراقجي قال إن إيران لا تريد الحرب لكنها جاهزة لكل السيناريوهات حتى لو كانت نووية.

- عراقجي قال إن احتمال توسع رقعة الحرب وارد لتكون حربا شاملة في المنطقة.. ما دلالات هذا الكلام؟

- بزشكيان قال إن الحرب في المنطقة لن تنتهي بقتل شخص أو أكثر ولا يمكن إنهاء هذه الحرب إلا من خلال تحقيق العدالة وحقوق الإنسان للجميع.. كيف تعلقون؟

- بزشكيان أعلن أن اوروبا وأميركا تسلحان الكيان الإسرائيلي وتدافعان بكل وقاحة عن كل جريمة بحق الإنسانية في ترجمة صارخة للبلطجة.. فهل بإمكان الأحرار بالعالم أن يخضعوا لهذه الإملاءات؟

- عراقجي مازال يواصل جولته بالمنطقة لتعبئة دولها للوقوف أمام الاعتداءات الإسرائيلية والعمل على وضع حد لإطلاق النار.. فهل ستقود هذه المساعي الدبلوماسية للحل؟

- عراقجي قال إن جميع الجيران أكدوا لنا أنهم لن يسمحوا باستخدام أراضيهم ضد إيران.. ما دوافع هذا الموقف؟

- عراقجي قال نحن نراقب عن كثب تحركات القواعد الأميركية في المنطقة.. ما رسالة هذا الكلام؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..