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مراسل العالم : هجوم صاروخي عنيف يستهدف قاعدة الاحتلال الاميركي في حقل غاز كونيكو في دير الزور في سورية

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

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