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مصادر لبنانية: اصابة 4 اشخاص جراء غارة للعدو على بلدة النبي شيت في بعلبك

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

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