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المقاومة اللبنانية تستهدف تحركات لجنود العدو الإسرائيلي في المالكية بصلية صاروخية

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

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