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شهيدان بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة حاريص جنوبي لبنان

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

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