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وزير الخارجية الإيراني: الرئيس بزشكيان سيجري غدا لقاءات مع نظرائه الروسي والصيني والجنوب افريقي وعدد آخر من الزعماء على هامش قمة بريكس

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

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