الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
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غارة إسرائيلية على منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

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