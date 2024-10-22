الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء وجرحى باستهداف الإحتلال منزلا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :