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المقاومة اللبنانية تقصف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مسكافعام بصلية صاروخية

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

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