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شهيد و4 جرحى بغارة لطيران الإحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في بعلبك شرق لبنان

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

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