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مصادر لبنانية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات في جنوب لبنان

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

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