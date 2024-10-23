الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

إستهداف قوات الإحتلال بعبوة شديدة الإنفجار بشارع القدس شرق مدينة نابلس بالضفة

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :