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إستهداف قوات الإحتلال بعبوة شديدة الإنفجار بشارع القدس شرق نابلس بالضفة

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

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