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إمتلاء مستشفى كمال عدوان بالشهداء والإصابات جراء القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر على شمال غزة

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

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