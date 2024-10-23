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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: من الضحايا الأطفال جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 17029 طفلا شهيدا و 25973 طفلا يعيش دون والديه

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

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