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قوات الإحتلال الإسرائيلي تنسف منازل غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

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