الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أحياء بمخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمالي القطاع

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :