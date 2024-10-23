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جيش الإحتلال: 3 مروحيات فشلت باعتراض 3 مسيّرات أطلقها حزب الله على منزل نتنياهو وتسببت مسيّرة بأضرار في نافذة وساحة المنزل وبخراب داخله

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

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