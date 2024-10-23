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تقارير طبية: 8 آلاف مريض بالسرطان في غزة لم يتلقوا الرعاية منذ 10 أشهر في ظل غياب المستشفيات المتخصصة بسبب العدوان الإسرائيلي والحصار

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

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