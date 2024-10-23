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نقيب الاطباء اللبنانيين: 5 مستشفيات خرجت من الخدمة و22 مستشفى تعرضت لأضرار جزئية جراء القصف الإسرائيلي
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إشتباكات مع قوات الإحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية
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تقارير طبية: 8 آلاف مريض بالسرطان في غزة لم يتلقوا الرعاية منذ 10 أشهر في ظل غياب المستشفيات المتخصصة بسبب العدوان الإسرائيلي والحصار
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جيش الإحتلال: 3 مروحيات فشلت باعتراض 3 مسيّرات أطلقها حزب الله على منزل نتنياهو وتسببت مسيّرة بأضرار في نافذة وساحة المنزل وبخراب داخله
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مسؤول السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي: أؤيد طلب وقف إطلاق النار الفوري للسماح بتقديم مساعدات انسانية وتأمين مرور آمن للنازحين في القطاع
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مسؤول السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي: التقارير عن شمال غزة مروعة والمعاناة من تجويع وتهجير قسري لا يمكن تبريرها وقصف مرافق الانروا مدان
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مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل بغزة: الإحتلال الإسرائيلي حول المياه الى حرب ولم نستطع إدخال سوى 3 لترات لكل شخص رغم الحاجة الأكبر
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قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أحياء بمخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمالي القطاع
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نيويورك تايمز: تكتيكات حماس شمال غزة تصعب على "إسرائيل" هزيمتها
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نيويورك تايمز: تكتيكات حماس شمال غزة تصعّب على "إسرائيل" هزيمتها
تقارير طبية: 8 آلاف مريض بالسرطان في غزة لم يتلقوا الرعاية منذ 10 أشهر في ظل غياب المستشفيات المتخصصة بسبب العدوان الإسرائيلي والحصار
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.