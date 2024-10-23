الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إشتباكات مع قوات الإحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :