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إعلام الإحتلال: اختراق جوي بالطيران المسيّر في سماء إيلات دون تفعيل صافرات الإنذار

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

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