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طيران الإحتلال يقصف منازل في محيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة ويغلق الطرق المؤدية للمستشفى

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

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