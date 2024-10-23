الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة العراقية تهاجم للمرة الثانية هدفا حيويا بالطيران المسيّر في "إيلات"

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :