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صفارات الانذار تدوي في العديد من مستوطنات اصبع الجليل قرب الحدود اللبنانية

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

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