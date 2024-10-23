إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال الخليل ونابلس

العالم-فلسطين

وأصيب فتيان اثنان بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، فجرا في بلدة حلحول شمال الخليل.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه في الخليل تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي لفتيين ( 15 عامًا)، في بلدة حلحول، ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واقتحمت قوات الاحتلال،المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط "قبر يوسف" تمهيدا لاقتحامات المستوطنين للمنطقة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن مصادر محلية، إن قوات الاحتلال، اقتحمت المنطقة، لتأمين اقتحام المستوطنين، مشيرة إلى أن العشرات منهم اقتحموا قبر يوسف، وأدوا صلوات تلمودية فيه، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واستهدف مقاومون إحدى آليات الاحتلال بعبوة في شارع القدس بنابلس، فيما انتشر قناصة جيش الاحتلال في محيط قبر يوسف.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة، وتحديدا حي القرعان، واعتقلت عددا من المواطنين، عرف منهم محمد قرعان، وأنس ومهدي وطارق نواف عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

ولاحقا، أفرجت قوات الاحتلال عن بعض المعتقلين بعد إجراء تحقيقات ميدانية معهم.