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الاعلام العبري: دوي انفجارات في تل أبيب ووقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

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