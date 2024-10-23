المقاومة تقصف تل أبيب

العالم - فلسطين

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان أنها قصفت صباح اليوم وحدة الاستخبارات العسكرية 8200، بنداء "لبيك يا نصر الله".

وأعترفت وسائل اعلام عبرية صباح اليوم الاربعاء بسماع دوي انفجارات في تل أبيب ووقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون.

كما أعلن إسعاف الاحتلال بتلقي بلاغات عن إصابات إثر التدافع بالطريق نحو الملاجئ بعد إطلاق صواريخ من لبنان على "تل أبيب".

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:00 من صباح يوم الأربعاء 23-10-‌‏2024، قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية.



﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الأربعاء 23-10-2024

19 ربيع الثاني 1446 هـ