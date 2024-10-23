تسجيل 15 عملا مقاوما بالضفة خلال 24 ساعة

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وأوضح معطى في تقرير، حسب المركز الفلسطيني للإعلام، أنه من 15 عملا مقاوما سجلت 3 حالات اشتباكات مسلحة وإطلاق نار في سهل مرج ابن عامر وحاجز دوتان في جنين، وكذلك في نابلس.

وبين أنه تم إلقاء العبوات الناسفة تجاه قوات الاحتلال وآلياته في كل من حاجز دوتان بجنين ومخيم بلاطة بنابلس.

وبخصوص المظاهرات، انطلقت في مدينة نابلس للتنديد بجرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل.

ورصد معطى اندلاع المواجهات وإلقاء الحجارة في عدة مواقع، هي دير أبو مشعل برام الله، مدينة الخليل ومنطقة الطبقة فيها، ومدينة نابلس وعددا من قراها هي أودلا، بلاطة، برقة، بيت فوريك ومادما.