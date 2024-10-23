شهيدان بعدوان الاحتلال على جنوب دير البلح

العالم _ فلسطين

وأفادت وكالة فلسطين اليوم نقلا عن مصادر طبية، بوصول شهيدين وجريح بقصف قوات الاحتلال لمنطقة أبو هولي قرب شارع صلاح الدين جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي الإطار، استُشهد ثلاثة مواطنين، بينهم طفلان ووالدتهما، وأُصيب ستة آخرون، فجر اليوم الأربعاء، بغارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة حلاوة في منطقة الزرقا شمال مدينة غزة.

وبحسب مصادر محلية، فقد تم نقل الجرحى والشهداء إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وفي السياق، شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة على أحياء مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي مكثف استهدف مناطق مأهولة بالسكان، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل وترويع المدنيين.