شاهد: المقاومة العراقية تكثف هجماتها على أهداف حيوية للاحتلال

العالم-العراق

ونفّذت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، سلسلة من العمليات، هاجمت فيها أهدافاً حيوية في كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وفي التفاصيل، هاجمت المقاومة العراقية هدفين حيويَين في "إيلات" (أم الرشراش المحتلة)، عبر عمليتين منفصلتين، بواسطة الطيران المسيّر.

كما هاجمت المقاومة هدفين حيويَين، في الجولان السوري المحتل، وهدفاً حيوياً آخر في وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر عمليات منفصلة، وذلك بواسطة الطيران المسيّر.

كما نشرت المقاومة مشاهد إطلاقها لطيران مسيّر في اتجاه هدف حيوي في الجولان السوري المحتل.

وأكّدت المقاومة الإسلامية العراقية في بياناتها مجدّداً، "تواصل العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"، استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لفلسطين ولبنان، و"ردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وتصعّد المقاومة من وتيرة عملياتها ونيرانها، مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وارتكابه المجازر بحقّ المدنيين.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت، مساء الثلاثاء، مهاجمتها هدفَين حيويَين في كلّ من غور الأردن المحتلّ، والجولان السوري المحتلّ، في عمليتين منفصلتين بواسطة الطيران المسيّر.

وقبل ذلك بساعات، نفّذت المقاومة عمليَتَين منفصلتين، حيث استهدفت هدفَين حيويَين في غور الأردن وطبريّا المحتلّة بواسطة الطيران المسيّر أيضاً.