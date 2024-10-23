الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني كمال خرازي: الشهيد يحيى السنوار لعب دورا بارزا في تنمية قدرات حماس وفلسطين

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :