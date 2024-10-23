الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في راموت نفتالي وديشون بالجليل

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :