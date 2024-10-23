الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

القادة المشاركون في قمة بريكس يلتقطون الصور التذكارية

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :