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كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في افتتاح القمة السادسة عشر لبريكس

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

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