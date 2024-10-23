الحكومة الايرانية: الجزر الثلاث كانت دائما ومازالت تابعة لإيران

العالم - ايران

وخلال مؤتمرها الصحفي الاسبوعي اليوم الاربعاء،اكدت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية "فاطمة مهاجراني" على سيادة ايران المطلقة للجزر الايرانية الثلاث ( بو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى) ، مضيفة بأنه لا يحق لأحد ان ينظر بجشع على ما هو متجذر لنا معتبرة اياه بالامر غير مقبول على الاطلاق.

وذكرت مهاجراني بأن هذه الجزر الثلاث كانت دائما ومازالت تابعة لإيران والوثائق التاريخية تثبت ذلك، موضحة انه يجب على بعض الدول أن تتوقف عن التلاعب و الأذى الإعلامي لأن هذه المسألة ليست أكثر من لعبة إعلامية وقد تم التأكيد على هذه القضية من قبل جميع أعضاء الحكومة.

يتبع ..