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الاعلام العبري: صاروخ من لبنان اصاب المنطقة الصناعية بين الكريوت وعكا

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

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