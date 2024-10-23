شاهد أحدث فشل لمنظومة القبة الحديدية الاسرائيلية

العالم _ خاص بالعالم

أحدث هذه الاستهدافات طالت تل أبيب ومحيطها وسط دوي صفارات الانذار، وتوقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون، ووقوع اصابات إثر تدافع المستوطنين نحو الملاجئ.

وأفادت مصادر اسرائيلية بنقل إصابة ووقوع أضرار نتيجة سقوط شظايا في هرتسيليا شمال تل أبيب.

مصادر اسرائيلية أشارت الى اطلاق حزب الله عشرات الصواريخ على شمالي ووسط الاراضي الفلسطينية المحتلة وسط سماع دوي صفارات الإنذار تدوّي في مسكفعام والمطلة وكفار جلعادي في إصبع الجليل بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان

حزب الله أعلن في بيان استهداف قاعدة 'غليلوت' التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية '8200' في ‏ضواحي 'تل أبيب' بصلية صاروخية نوعية.

إلى ذلك دوّت صفارات الإنذار جنوب شرق حيفا إثر اطلاق صاروخين على مطار رامات ديفيد العسكري في مرج بن عامر.

تأتي هذه التطورات غداة تنفيذ حزب الله عمليات نوعية بالمسيّرات الانقضاضية على قاعدة 'إلياكيم' جنوبي حيفا المحتلة، واستهداف شركة 'تاع' للصناعات العسكرية، في ضواحي 'تل أبيب'.

وبموازاة مواصلة حزب الله لعملياته ضد الاحتلال، أقر'الجيش الإسرائيلي بمقتل نائب قائد الكتيبة 9308 في معارك جنوب لبنان، وآخر نتيجة إصابة مباشرة في 'نؤوت مردخاي' جراء صاروخ من لبنان.

وفي هذا السياق أعلن حزب الله استهداف دبابة ميركافا عند أطراف بلدة الطيبة بصاروخ موجّه، ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، ودبابة أخرى في محيط مسكفعام بصاروخ موجّه.

من جهته أعلن مركز زيف الطبي في صفد وصول اربعة عشر جنديا إسرائيليا مصابا الليلة الماضية جراء القتال في القطاع الشمالي مع لبنان.

كما افادت مصادر اسرائيلية بأنّ طائرات مسيرة بقيت تحلق في سماء حيفا لنحو نصف ساعة من دون أن يتم اعتراضها، في أحدث فشل لمنظومة القبة الحديدية الاسرائيلية.