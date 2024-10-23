الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: إبادة الاحتلال في غزة تتطلب تصعيد المواجهة واشعال ساحات الاشتباكات في الضفة

الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :